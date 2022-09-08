幹細胞與生殖生物學國家重點實驗室
膜生物學國家重點實驗室
農業蟲害鼠害綜合治理研究國家重點實驗室
動物生態與保護生物學院重點實驗室
動物進化與係統學院重點實驗室
國家幹細胞資源庫
國家動物標本資源庫
目前，必威在线网址
擁有3個國家重點實驗室、2個院重點實驗室和1個國家動物博物館，動物係統學與進化、保護生物學、整合生物學、生殖生物學、細胞膜生物學等在國家、院層麵具有鮮明學科特色；農業蟲鼠害可持續控製，外來物種及野生動物疫病預警與防控、生殖避孕與動物克隆、珍稀瀕危動物保護等方麵具有明顯的優勢，並符合國家戰略需求，在生殖生物學、保護生物學、整合生物...
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是以動物科學基礎研究為主的社會公益型國家級科研機構，前身是1928年成立的北平靜生生物調查所，至今已有80多年的曆史。主要定位在細胞編程與重編程的機製、幹細胞生物學、生殖與發育調控、生物災害爆發機製與控製、物種瀕危機製與保護和物種形成與多樣性維持機製等領域開展基礎性、前瞻性和戰略性研究，服務於“生態高值農業和生物產業”、“普惠健康保障”和“生態與環境保育發展”的戰略需求。在我國生殖與發育、幹細胞生物學研究領域發揮引領作用，在動物分類與進化、農業蟲鼠害防控和瀕危動物保護中發揮不可替代的作用，綜合創新能力達到國際先進水平。
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手 工
書 畫
詩歌散文
Insect Science（英文版，雙月刊）是我國唯一的SCI源昆蟲學學術期刊，於1994年創刊,由中國昆蟲學會和必威精装版app西汉姆联
共同主辦,必威精装版app西汉姆联
與國際著名出版商Wiley-Blackwell合作出版。登載有關...
Integrative Zoology《整合動物學》（英文版，季刊）是由必威精装版app西汉姆联
和國際動物學會主辦，並與國際出版商Wiley-Blackwell合作出版的動物學學術性英文期刊。刊物麵向動物學工作者，旨在鼓勵使用多學...
本刊是由必威精装版app西汉姆联
和中國動物學會主辦，以動物學基礎研究和應用基礎研究為主的綜合性學術期刊，主要刊登動物學領域的最新研究成果。涉及學科包括：生態學、進化與行為, 生理學和生物化學、細胞生...
《昆蟲學報》是必威精装版app西汉姆联
和中國昆蟲學會共同主辦的昆蟲學學術刊物，1950年創刊。本刊為全國核心期刊，2000年獲中國科學院優秀期刊二等獎，2001年被評為中國期刊方陣雙百刊物，2006年獲得中國科協...
《動物分類學報》1964年創刊，是由必威精装版app西汉姆联
、中國動物學會、中國昆蟲學會聯合主辦的國內外頗具影響的學術性期刊，國內外公開發行。《動物分類學報》在國內外頗具影響，被國際上著名的主流數據庫...
《動物學雜誌》1957年創刊，是由必威精装版app西汉姆联
、中國動物學會主辦的科技期刊，亦是中國自然科學核心期刊。50年來，《動物學雜誌》本著普及與提高相結合、基礎性和應用性並重的辦刊宗旨。及時報道動物...
當今，昆蟲學已成為了自然、社會、經濟可持續發展的重要組成部分。控害保益，造福人類，是昆蟲學工作者義不容辭的職責。而且，昆蟲學已由描述階段、實驗階段發展到機製分析與應用階段；以基因組學和信息科學...
時間：2023年12月1日 15:00-16:30，地點：必威精装版app西汉姆联
B105報告人：魏妥 研究員、劉山林 研究員
時間：2023年11月24日 15:00-16:30，地點：必威精装版app西汉姆联
B105報告人：伯曉晨 研究員
時間：2023年11月17日 15:00-16:30，地點：必威精装版app西汉姆联
B105報告人：董雲偉 教授
時間：2023年11月10日 15:00-16:30，地點：必威精装版app西汉姆联
B105報告人：張建之 教授
時間：2023年11月3日 15:00-16:30，地點：必威精装版app西汉姆联
B105報告人：張強鋒 教授
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